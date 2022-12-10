Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем

Над Симферополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он в Telegram.

Ранее, 8 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существуют риски терактов со стороны Украины в отношении Крыма и Севастополя. По его словам, украинская сторона продолжает свою линию по приверженности террористической деятельности.

В тот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабль Черноморского флота поразил беспилотник в акватории Черного моря в Севастополе.

До этого, 23 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские системы ПВО сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.

Ранее, 22 ноября, Развожаев сообщал, что в Севастополе работают дежурные силы ПВО, сбиты два беспилотника. Губернатор отмечал, что все силы и службы находятся в боевой готовности, никакие гражданские объекты не пострадали. Позднее он отметил, что эти беспилотники пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС).

18 ноября Аксенов сообщил о том, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. Аксенов подчеркнул, что проделанная работа по этому вопросу уже достигла такого уровня, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.

Также в конце октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В Минобороны РФ пояснили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Президент России Владимир Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.