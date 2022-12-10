Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство утвердило правила единовременной выплаты мобилизованным
Мир
Очевидцы сообщили о стрельбе в Косово и Метохии
Общество
Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем
Мир
Бастрыкин поручил проверить факт надругательства над флагом РФ в Финляндии
Мир
Премьер Венгрии обвинил ЕС в навязывании своей политики в отношении санкций
Спорт
Сборная Марокко обыграла команду Португалии и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Спорт
Роналду не сдержал слез после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022
Спорт
Роналду повторил мировой рекорд по числу матчей за сборные
Мир
Украинских беженцев в немецком Гамбурге разместят в передвижных контейнерах
Мир
Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением
Мир
Глава СНБО Украины заявил о готовности наносить удары по территории России
Мир
Шольц заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Над Симферополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Под охрану на территории Крыма взято еще 45 важных объектов»
Глава республики Сергей Аксенов — о ситуации в регионе после введения среднего уровня реагирования и заявлениях Илона Маска

«Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он в Telegram.

Ранее, 8 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существуют риски терактов со стороны Украины в отношении Крыма и Севастополя. По его словам, украинская сторона продолжает свою линию по приверженности террористической деятельности.

В тот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабль Черноморского флота поразил беспилотник в акватории Черного моря в Севастополе.

До этого, 23 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские системы ПВО сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.

Ранее, 22 ноября, Развожаев сообщал, что в Севастополе работают дежурные силы ПВО, сбиты два беспилотника. Губернатор отмечал, что все силы и службы находятся в боевой готовности, никакие гражданские объекты не пострадали. Позднее он отметил, что эти беспилотники пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС).

18 ноября Аксенов сообщил о том, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. Аксенов подчеркнул, что проделанная работа по этому вопросу уже достигла такого уровня, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.

Также в конце октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В Минобороны РФ пояснили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. В ООН заявили о готовности расследовать атаку. Президент России Владимир Путин в этот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022