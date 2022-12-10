Шольц рассказал о попытке изучения русского языка

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что однажды пытался учить русский язык, но сейчас помнит лишь алфавит. Об этом он заявил 10 декабря на встрече с жителями в городе Потсдам.

«Однажды я брал восемь уроков на вечерних курсах. Но, кроме алфавита, ничего не запомнилось», — сказал он.

Также граждане поинтересовались у канцлера о том, как выглядят его телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Шольц ответил, что переговоры с лидером РФ всегда проходят в вежливом ключе.

В рамках этой же встречи канцлер отметил, что сейчас необходимо продолжать поддерживать диалог с Путиным. По его словам, выйти из текущего положения невозможно, если стороны друг с другом не разговаривают.

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря. Канцлер Германии, в частности, призывал российского лидера как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

Вместе с тем экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в конце ноября заявлял, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции России на Украине.