Реклама
Прямой эфир
Политика
Правительство утвердило правила единовременной выплаты мобилизованным
Мир
Очевидцы сообщили о стрельбе в Косово и Метохии
Общество
Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем
Мир
Бастрыкин поручил проверить факт надругательства над флагом РФ в Финляндии
Мир
Премьер Венгрии обвинил ЕС в навязывании своей политики в отношении санкций
Спорт
Сборная Марокко обыграла команду Португалии и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Спорт
Роналду не сдержал слез после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022
Спорт
Роналду повторил мировой рекорд по числу матчей за сборные
Мир
Украинских беженцев в немецком Гамбурге разместят в передвижных контейнерах
Мир
Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением
Мир
Глава СНБО Украины заявил о готовности наносить удары по территории России
Мир
Шольц заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

Шольц рассказал о попытке изучения русского языка

Глава ФРГ Олаф Шольц сообщил о своем опыте изучения русского языка
0
Фото: ТАСС/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что однажды пытался учить русский язык, но сейчас помнит лишь алфавит. Об этом он заявил 10 декабря на встрече с жителями в городе Потсдам.

Безграничная преданность: куда Макрон и Шольц ведут Европу
Франция стремится к лидерству, Германия — к стабильности

«Однажды я брал восемь уроков на вечерних курсах. Но, кроме алфавита, ничего не запомнилось», — сказал он.

Также граждане поинтересовались у канцлера о том, как выглядят его телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Шольц ответил, что переговоры с лидером РФ всегда проходят в вежливом ключе.

В рамках этой же встречи канцлер отметил, что сейчас необходимо продолжать поддерживать диалог с Путиным. По его словам, выйти из текущего положения невозможно, если стороны друг с другом не разговаривают.

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря. Канцлер Германии, в частности, призывал российского лидера как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

Вместе с тем экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в конце ноября заявлял, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции России на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022