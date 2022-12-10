Сбитая Mercedes девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии

Сбитая в Москве на пешеходном переходе девочка-подросток находится в тяжелом состоянии. Об этом 10 декабря сообщили в столичной прокуратуре.

«Ребенок 2007 г.р. госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина 1987 г.р. осмотрена прибывшими на место врачами», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что автомобиль Mercedes сбил мать с дочкой на востоке Москвы. Инцидент произошел на нерегулируемом переходе на Хабаровской улице. Водитель Mercedes не стал останавливаться перед пешеходами и после наезда протащил их еще на несколько метров.

28 ноября водитель грузовика сбил пешехода и врезался в здание на юге Москвы. По предварительным данным, шоферу стало плохо за рулем, позднее он скончался. Пешеход был госпитализирован.