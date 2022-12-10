В ДТП под Ростовом погибли двое взрослых и ребенок

В Ростовской области три человека погибли, в том числе семилетний ребенок, в результате ДТП с тремя автомобилями. Об этом 10 декабря журналистам рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

Сообщается, что мужчина 1992 года рождения за рулем «Лады» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai и еще одной «Ладой». В результате ДТП водитель с семилетним ребенком, а также мужчина за рулем Hyundai скончались.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 10 декабря два человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП в Воронежской области. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, после чего машина вылетела на встречную полосу.