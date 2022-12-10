Жителей Киева призвали запастись водой из-за возможных проблем с водоснабжением

«Киевский водоканал» рекомендовал жителям города запастись водой для бытовых и технических нужд, так как в случае длительного отключения электричества могут начаться проблемы с водоснабжением. Об этом 10 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

В коммунальном предприятии объяснили, что в случае длительного отсутствия электричества наладить автономную работу оборудования будет невозможно, поэтому граждан призвали делать запасы.

«Киевводоканал» также анонсировал скорое появление в городе пунктов разлива воды. Сейчас же компания пытается закупить генераторы для обеспечения централизованного водоснабжения.

7 декабря мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей, что город может лишиться воды, света и тепла. По его словам, подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всех жителей столицы. На текущий момент таких точек около 500, а в городе проживают 3 млн человек.

Мэр Киева подчеркнул, что «апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры», вполне возможен.

1 декабря Кличко заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.

До этого, 23 ноября, Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и др.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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