Виктор Бут заявил, что по возможности принял бы участие в спецоперации на Украине

Российский бизнесмен Виктор Бут хотел бы принять участие в спецоперации по защите Донбасса. Об этом он заявил 10 декабря телеканалу RT.

«Я задавался вопросом, почему не начали раньше, но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел», — сказал он.

Также Бут рассказал, что во время судебного заседания в США судья назвала его «нормальным бизнесменом», который не делал ничего нелегального. Он также отметил, что не замечал русофобию, пока находился в американской тюрьме.

8 декабря Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс долго, потому что Вашингтон категорически отказывался включать Бута в систему обмена.

В тот же день самолет с отбывавшим наказание в США по обвинению в торговле оружием и поддержке террора Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Он вернулся на родину спустя 14 лет и 10 месяцев после ареста американскими спецслужбами.

Позже Бут выразил благодарность за благородное отношение во время обмена. Однако его жена Алла Бут сказала, что ее муж чувствует себя ужасно: сильное истощение, так как он не спал на протяжении трех дней из-за дороги и эмоциональной составляющей.

В марте 2008 года в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.