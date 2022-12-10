Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на желание Запада отомстить РФ за позицию по Минским соглашениям
Мир
В Египте запретят курить кальян рядом с мечетями и школами
Армия
В Минобороны рассказали о наступлении российской армии по двум направлениям
Происшествия
В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара
Мир
В МИДе указали на прагматичную линию Грузии на фоне призывов пойти против РФ
Мир
В Софии прошел митинг за нейтралитет Болгарии и дружбу с Россией
Спорт
Роналду второй раз подряд остался в запасе на матче ЧМ-2022 в Катаре
Мир
В Совфеде предупредили о социальном взрыве в Европе из-за непринятия беженцев с Украины
Спорт
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины
Мир
МИД назвал недопустимым актом надругательства сожжение российского флага в Хельсинки
Мир
Джонсон предрек западным странам сложную зиму без российского газа
Происшествия
ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Донецку

Лавров заявил об отсутствии политической игры в инициативе РФ по газовому союзу

Лавров: геополитической игры в идее газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет
0
Фото: ТАСС/Анатолий Устиненко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в создании тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном нет никакой политической игры, так как страны заинтересованы в стабильном газоснабжении. Об этом он сообщил 10 декабря в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

Издержки и противовесы: Путин указал на кризис в международной торговле
Какой выход из этой ситуации президент России предложил на встрече с лидером Казахстана

«Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая игра. Никакой игры здесь нет. Россия, Казахстан и Узбекистан — соседи с общей газотранспортной системой, заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось», — пояснил Лавров.

По его словам, страны будущего газового союза имеют множество преимуществ, которыми необходимо пользоваться. Например, между Россией и Казахстаном самая длинная сухопутная граница в мире — более 7,5 тыс. км, напомнил Лавров.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что тройственный союз по газу — это большой проект с хорошей перспективой, который в будущем может привести к созданию энергетического альянса. По его словам, все участники союза заинтересованы в проекте.

29 ноября пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсуждал с Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что идея создания «тройственного газового союза» будет еще оформляться. Он также отметил, что у Казахстана и Узбекистана быстро развивается экономика, в том числе растут внутренние потребности в газе. Кроме того, обе страны торгуют на внешних рынках, как и Россия.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, «тройственный газовый союз» создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки. По его словам, можно говорить как о спотовых поставках, так и о реальных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022