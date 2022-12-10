Лавров заявил об отсутствии политической игры в инициативе РФ по газовому союзу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в создании тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном нет никакой политической игры, так как страны заинтересованы в стабильном газоснабжении. Об этом он сообщил 10 декабря в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».
«Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая игра. Никакой игры здесь нет. Россия, Казахстан и Узбекистан — соседи с общей газотранспортной системой, заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось», — пояснил Лавров.
По его словам, страны будущего газового союза имеют множество преимуществ, которыми необходимо пользоваться. Например, между Россией и Казахстаном самая длинная сухопутная граница в мире — более 7,5 тыс. км, напомнил Лавров.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что тройственный союз по газу — это большой проект с хорошей перспективой, который в будущем может привести к созданию энергетического альянса. По его словам, все участники союза заинтересованы в проекте.
29 ноября пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсуждал с Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что идея создания «тройственного газового союза» будет еще оформляться. Он также отметил, что у Казахстана и Узбекистана быстро развивается экономика, в том числе растут внутренние потребности в газе. Кроме того, обе страны торгуют на внешних рынках, как и Россия.
Как пояснил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, «тройственный газовый союз» создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки. По его словам, можно говорить как о спотовых поставках, так и о реальных.