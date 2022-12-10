Обозреватель Evrensel назвал два новых направления экспансии НАТО
Обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир 9 декабря написал, что НАТО планирует расшириться за счет балканских государств и Закавказья.
Колумнист отмечает, что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии альянс завершит процесс окружения России с восточного и северного фронтов, пишет «Газета.Ru».
«Следующий процесс будет <...> направлен на то, чтобы <...> взять под контроль страны Европы и Кавказа, которые изначально находились в тесном контакте с Россией», — считает Оздемир.
Обозреватель аргументировал свой прогноз тем, что на недавнем саммите НАТО в Румынии присутствовали чиновники из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины. Этот курс подтвердил, по словам колумниста, и саммит Евросоюза в Албании, куда пригласили не входящие в ЕС балканские страны.
Несколько дней назад секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Российскую Федерацию.
На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны.
На саммите в Румынии в конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря.