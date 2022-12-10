Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на желание Запада отомстить РФ за позицию по Минским соглашениям
Мир
В Египте запретят курить кальян рядом с мечетями и школами
Армия
В Минобороны рассказали о наступлении российской армии по двум направлениям
Происшествия
В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара
Мир
В МИДе указали на прагматичную линию Грузии на фоне призывов пойти против РФ
Мир
В Софии прошел митинг за нейтралитет Болгарии и дружбу с Россией
Спорт
Роналду второй раз подряд остался в запасе на матче ЧМ-2022 в Катаре
Мир
В Совфеде предупредили о социальном взрыве в Европе из-за непринятия беженцев с Украины
Спорт
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины
Мир
МИД назвал недопустимым актом надругательства сожжение российского флага в Хельсинки
Мир
Джонсон предрек западным странам сложную зиму без российского газа
Происшествия
ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Донецку
Сюжет:

Обозреватель Evrensel назвал два новых направления экспансии НАТО

Evrensel: Североатлантический альянс планирует расшириться за счет Кавказа и Балкан
0
Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир 9 декабря написал, что НАТО планирует расшириться за счет балканских государств и Закавказья.

Долгая дорога в НАТО: почему Венгрия и Турция пока не хотят расширения
Принятие Швеции и Финляндии в альянс тормозит целый ряд факторов

Колумнист отмечает, что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии альянс завершит процесс окружения России с восточного и северного фронтов, пишет «Газета.Ru».

«Следующий процесс будет <...> направлен на то, чтобы <...> взять под контроль страны Европы и Кавказа, которые изначально находились в тесном контакте с Россией», — считает Оздемир.

Обозреватель аргументировал свой прогноз тем, что на недавнем саммите НАТО в Румынии присутствовали чиновники из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины. Этот курс подтвердил, по словам колумниста, и саммит Евросоюза в Албании, куда пригласили не входящие в ЕС балканские страны.

Несколько дней назад секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Российскую Федерацию.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны.

На саммите в Румынии в конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022