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Бут высказался в поддержку спецоперации России на Украине

Виктор Бут заявил, что по возможности принял бы участие в спецоперации на Украине
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Фото: РИА Новости
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Вернувшийся после обмена заключенными в Россию Виктор Бут 10 декабря заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине.

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Бут также напомнил, что восемь лет назад в Харькове, Донбассе и Одессе на улицы выходили демонстранты с российскими флагами.

«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю [спецоперацию]. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы <...> пошел добровольцем», — сказал он в разговоре с RT.

Кроме того, в интервью он заявил, что во время одного из судебных заседаний в США судья назвала его «нормальным бизнесменом», который не делал ничего нелегального. Бут также отметил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме в США.

8 декабря Бута обменяли на осужденную в России баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что Бут и Грайнер были помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения по возвращении на родину.

В марте 2008 года в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

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