В Ровненской области Украины ввели экстренные отключения света

В Ровненской области Украины в субботу днем, 10 декабря, ввели экстренные отключения света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Ровно Александр Третяк.

«С 13:00 (14:00 мск) НЭК «Укрэнерго» применена экстренная аварийная разгрузка (вынужденное уменьшение погрузки) на территории всей Украины, в том числе и Ровненской области», — говорится в публикации.

По его словам, графики отключений на время применения аварийной разгрузки могут не действовать, а продолжительность отключений может меняться.

Третяк пояснил, что длительность отключений будет зависеть от решений «Укрэнерго».

Ранее 10 декабря все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры, были отключены от электроэнергии в Одессе. В национальном энергохолдинге отмечали, что минувшей ночью в регионе было уничтожено несколько объектов энергетической инфраструктуры.

Кроме Одессы, экстренные отключения света происходят в населенных пунктах области. Восстановление поврежденных объектов начнется после согласования с военными, уточнили в энергохолдинге.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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