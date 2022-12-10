В Софии прошел митинг за нейтралитет Болгарии и дружбу с Россией

В центре Софии состоялись шествие и импровизированный митинг с лозунгами за мир, нейтралитет Болгарии и ее дружбу с Россией. Об этом 10 декабря сообщило агентство ТАСС.

В мероприятии приняли участие около 200 человек. Они прошли по центральной улице Софии — от администрации президента республики до здания парламента страны — с государственными флагами Болгарии и России под мелодии патриотических и военных российских песен.

Организатором выступило гражданское объединение «Национальная гражданская инициатива за суверенитет Болгарии и других государств мира».

Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как «Россия не угроза для Болгарии. Россия — наш освободитель, друг и брат», «Кто пойдет против священной России, рано или поздно разобьет голову», «Поддерживаем миссию России, которая проводится во имя истины, мира и всего человечества».

В пресс-службе мэрии Софии заявили, что проведение акции не было с ней согласовано. В связи с этим полиция прервала митинг до того, как участники успели настроить технику и спеть гимн России.

Ранее, 6 декабря, протестующие в Болгарии перекрыли дорогу в храм, в котором находились российский посол в Софии Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Собравшиеся выкрикивали антироссийские лозунги, ко входу в храм приехали полицейские.

До этого, 3 ноября, парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. За предоставление вооружения Киеву проголосовали 175 депутатов, против — 49. Кроме того, парламент потребовал от правительства страны предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины, и руководство страны должно поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.