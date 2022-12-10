В Воронеже автомобилист избил водителя автобуса за маневр

Автомобилист избил водителя автобуса в Воронеже после того, как тот его подрезал. Видео с инцидентом опубликовано 10 декабря в одном из сообществ во «ВКонтакте».

После маневра на дороге водитель легкового автомобиля бросил машину на дороге и подбежал к автобусу 36-го маршрута, следовавшему по улице Космонавтов. Мужчина залез в кабину автобуса и стал избивать шофера. Спустя некоторое время они разошлись.

Ни другие участники движения, ни пассажиры не стали вмешиваться в конфликт двух водителей.

10 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое неизвестных мужчин избили водителя автобуса, а затем угнали его транспорт. Мужчины сначала распивали алкоголь в салоне, а позднее напали на шофера. Пострадавший мужчина покинул транспорт и побежал на ближайшую заправку за помощью. В это время преступники угнали автобус и скрылись с места происшествия.