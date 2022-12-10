Жителям Брянской области пообещали дождь и гололедицу

В воскресенье, 11 декабря, в Брянской области ожидается гололедица. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Временами в области будут идти дожди, местами сильные. Ночью также прогнозируется мокрый снег.

Погода в целом будет облачной, ожидается туман. Ветер ночью южный, 8–13 м/с. Днем юго-восточный с порывами до 17 м/с.

«Температура воздуха ночью — от -1 до +4 градусов, днем — от +2 до +7 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 декабря, синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» рассказал, что в столице в субботу и воскресенье выпадет до половины месячной нормы осадков. Так, в субботу и в ночь на воскресенье в Москве до 5–10 мм снега, а также большое количество дождя. При этом месячная норма осадков составляет 51 мм.