ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение начать разбирательство в отношении Ассоциации футбола Аргентины после четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре, в котором аргентинцы обыграли голландцев. Об этом 10 декабря сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Во время игры произошло несколько инцидентов. В частности, полузащитник аргентинцев Леандро Паредес ударил мячом в скамейку запасных сборной Нидерландов. Кроме того, неподобающее поведение после победы в матче продемонстрировали Отаменди и Паредес.

Также аргентинцы раскритиковал судью Матеу Лаоса. По их мнению, он допускал ошибки и затягивал игру. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси тоже пожаловался на судью, указав, что уровень работы арбитра не соответствовал высокому статусу матча.

Ожидается, что ФИФА вынесет вердикт по делу в ближайшее время.

Аргентинцы победили голландцев в серии пенальти и вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

13 декабря сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии.