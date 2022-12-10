Один человек пострадал в ДТП под Орлом
Один человек получил травмы в результате ДТП в Орловской области. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 8 декабря в 06:40 на трассе Орел – Ефремов. В районе 52-го км водитель Lada Largus столкнулся с автомобилем Lada Granta, который двигался во встречном направлении.
В результате травмы получила пассажирка Lada Largus. Медики отпустили ее после осмотра.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее, 10 октября, один человек погиб в массовом ДТП в Воронежской области. Авария произошла в Борисоглебском районе на 621-м км трассы Р-22 «Москва – Астрахань». В нее попали один грузовой и шесть легковых автомобилей.