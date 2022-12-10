На Дворцовой площади в Петербурге установили огромную горку для катания
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установили огромную горку для катания. Об этом пишет в субботу, 10 декабря, 78.ru.
Горка пока не открылась, вокруг нее установлены ограждения.
«Вероятно, петербуржцы и гости города скоро смогут прокатиться и оценить зимний аттракцион», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на Дворцовую площадь прибыла главная городская елка.
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