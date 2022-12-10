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Кувейт снизил отпускные цены на нефть для Азии

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Кувейт понизил для Азии официальные январские отпускные цены на два сорта нефти. Об этом говорится в соответствующем документе, который приводит агентство Reuters.

Так, официальная отпускная цена на кувейтскую экспортную нефть установлена на $2,10 за баррель выше по сравнению с ценовым маркером Oman/Dubai. Это на $1,10 ниже по сравнению с декабрем, уточняет «Нефть и капитал».

Ранее, в октябре, нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для Соединенных Штатов Америки. Компания подняла цены на средние и тяжелые сорта для Азии на 25 центов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем и понизила на сверхлегкие сорта на 10 центов. Отпускные цены для Средиземноморья и Северо-Западной Европы были снижены. При этом Saudi Aramco повысила на 20 центов цены для США.

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