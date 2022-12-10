Пожар на территории завода «Станкоагрегат» произошел на востоке Москвы

На востоке Москвы в субботу, 10 декабря, загорелось здание на территории завода «Станкоагрегат». В настоящий момент площадь возгорания достигает 100 кв. м, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Информация о пожаре на Перовском шоссе поступила в 15:19 мск. По предварительной информации, загорелось одноэтажное здание. Отмечается, что до прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещение. Сообщений о пострадавших нет.

Ранее 10 декабря в центре Москвы загорелось здание усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке, построенной в конце XVII века. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Горели межэтажные перекрытия между вторым этажом и чердаком. В результате произошло их обрушение на площади около 40 кв. м. Также в СМИ сообщалось об одном пострадавшем при тушении сотруднике МЧС.