В Рязани мужчина умер на фестивале закаливания

В Рязани мужчина скончался на фестивале закаливания «Энергия холода». Трагедия произошла 10 декабря, сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по региону в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мужчине 1960 года рождения стало плохо при выполнении нормативов в воде. На сушу его уже достали без признаков жизни.

По факту случившегося назначена проверка.

В конце ноября в городе Старая Купавна Московской области восьмиклассник провалился под лед и утонул. По данным «Известий», трагедия произошла во время прогулки мальчика с другом.