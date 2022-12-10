Названа вероятная причина смерти американского журналиста на ЧМ-2022 в Катаре
Американский журналист CBS Sports Грант Уол мог умереть из-за стресса, испытанного во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 10 декабря сообщил его агент Тим Сканлан.
«Похоже, он испытал какой-то острый стресс в пресс-центре», — цитирует его CBS News.
Уолу стало плохо в дополнительное время четвертьфинального матча между сборными Аргентины и Нидерландов. На место происшествия были вызваны медики, однако они не смогли привести журналиста в чувство.
Как сообщало издание TMZ Sports, журналист также мог скончаться в результате сердечного приступа.
При этом семья Уола не согласна с названной причиной смерти. По словам его брата Эрика, журналист был полностью здоров. Брат погибшего выразил уверенность в том, что его могли убить. Он отметил, что за несколько дней до смерти журналиста задержали за ношение футболки с радугой.