В США назвали «деменцию» словом 2022 года из-за поведения Байдена

Автор портала American Thinker Ноэль Уильямс назвал 10 декабря словом года «деменцию». Свой выбор он объяснил странным поведением президента США Джо Байдена.

«Конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон отметил у Байдена симптомы, связанные с деменцией, и порекомендовал ему пройти когнитивный тест. Я понимаю его опасения: странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до истории с пасхальным кроликом, вызывает тревогу. <...> Если мы получаем лидеров, которых заслуживаем, что мы сделали такого плохого?» — задался вопросом Уильямс.

Он также указал на то, что для работы в политике в США есть нижняя возрастная планка, однако верхнего возрастного предела нет. Это, по мнению автора статьи, является опасной ситуацией для Америки.

«Байден доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово «деменция» заслуживает быть словом года – 2022», — заключил Уильямс.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

Тем не менее 9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года.

7 ноября газета The Washington Post назвала Байдена «абсолютным Пиноккио» из-за его неоднократных ложных заявлений и случаев, когда американский лидер путался в словах.

А 19 августа обозреватель издания The Nation Том Энгельгардт назвал Байдена символом и олицетворением упадка страны. В том же месяце опрос среди жителей США показал, что психическое состояние Байдена вызывает обеспокоенность у 59% американцев.