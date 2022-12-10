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NYT указала на усугубление раскола в ЕС по Украине из-за отношений Польши и ФРГ

NYT: отношения между Польшей и ФРГ с начала украинского конфликта подрывают единство в ЕС
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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По мере продолжения конфликта на Украине усугубляется политический и дипломатический раскол Германии и Польши, что подрывает сплоченность Евросоюза (ЕС) и НАТО. Об этом заявил обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times от 10 декабря.

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По его словам, раскол между двумя странами стал особенно заметен после инцидента 15 ноября с падением ракет на территории Польши. Тогда Германия предложила Польше разместить у себя два комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Сначала Варшава приняла предложение, но затем начала настаивать на том, что комплексы необходимо передать Украине. Однако, как отмечает Эрлангер, беспокойство и критика со стороны все-таки вынудили Польшу принять вооружение.

«Вся эта история — как рентгеновский снимок печальных отношений Польши и ФРГ. Всё даже хуже, чем я думал, а я давно наблюдаю за этим», — приводятся в статье слова регионального управляющего директора Германского фонда Маршалла Михала Барановского.

Эрлангер также указал на напряженные отношения между Берлином и Варшавой в течение многих лет. В частности, Польша критиковала Германию за сотрудничество с Россией.

3 декабря посол Польши в США Марек Магиеровский заявил, что грядущая зима станет проверкой единства стран Запада против России. Он отметил, что она интересна с точки зрения нынешнего подхода и «тех трещин, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС».

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к собственным же европейским союзникам. Французский лидер обрушился с критикой на американский закон о климате в первый же день поездки в США. По мнению Макрона, новый закон сильно ударит по европейскому производству и рынкам сбыта.

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