Машины грузоподъемностью свыше 1,5 т не допустят на Крымский мост

С 11 декабря грузовики с грузоподъемностью свыше 1,5 т временно не допустят до движения по Крымскому мосту. Об этом 10 декабря сообщил Минтранс РФ.

«С 0:00 11 декабря 2022 года (в ночь на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 т (в том числе автомобилям типа «Газель», движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», — говорится в заявлении.

В Минтрансе отметили, что о снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что специалисты начали ремонтные работы на левой автомобильной части Крымского моста. Он также поручил увеличить количество комплексов досмотра автомобилей, чтобы сократить время ожидания разрешения на проезд для водителей.

До этого, 5 декабря, на Крымском мосту открыли движение по правой части, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Президент России Владимир Путин посетил объект, а также лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад Хуснуллина о восстановлении объекта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Кремле назвали произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.