Реклама
Прямой эфир
Армия
В Минобороны рассказали о наступлении российской армии по двум направлениям
Происшествия
В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара
Мир
В МИДе указали на прагматичную линию Грузии на фоне призывов пойти против РФ
Армия
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Украинские пленные рассказали о проблемах с продовольствием и снабжением в ВСУ
Мир
В Совфеде предупредили о социальном взрыве в Европе из-за непринятия беженцев с Украины
Мир
В МИД России пообещали помочь в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
Мир
МИД назвал недопустимым актом надругательства сожжение российского флага в Хельсинки
Мир
Джонсон предрек западным странам сложную зиму без российского газа
Экономика
В Херсонской области досрочно начался обмен гривны на рубли
Мир
Полиция Дрездена сообщила о возможном захвате заложников в одном из ТЦ
Спорт
Месси признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Нидерландами
Сюжет:

Машины грузоподъемностью свыше 1,5 т не допустят на Крымский мост

0
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 11 декабря грузовики с грузоподъемностью свыше 1,5 т временно не допустят до движения по Крымскому мосту. Об этом 10 декабря сообщил Минтранс РФ.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
Как полосу для машин смогли восстановить на две недели раньше срока

«С 0:00 11 декабря 2022 года (в ночь на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 т (в том числе автомобилям типа «Газель», движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», — говорится в заявлении.

В Минтрансе отметили, что о снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что специалисты начали ремонтные работы на левой автомобильной части Крымского моста. Он также поручил увеличить количество комплексов досмотра автомобилей, чтобы сократить время ожидания разрешения на проезд для водителей.

До этого, 5 декабря, на Крымском мосту открыли движение по правой части, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Президент России Владимир Путин посетил объект, а также лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад Хуснуллина о восстановлении объекта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Кремле назвали произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022