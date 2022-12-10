В ДТП под Воронежем два человека погибли и еще двое пострадали
Два человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП в Воронежской области. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«Сегодня в 11:40 в Павловском районе на 678-м км автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, после чего автомобиль ВАЗ-2107 вынесло на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем ВАЗ-2121, который по инерции отбросило на автомобиль «Газель», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажир погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир ВАЗ-2107 и водитель автомобиля ВАЗ-2121 были доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают личности участников ДТП, очевидцев и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 10 октября, один человек погиб в массовом ДТП в Воронежской области. Авария произошла в Борисоглебском районе на 621-м км трассы «Р-22» Москва – Астрахань. В нее попали один грузовой и шесть легковых автомобилей.