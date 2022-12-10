СМИ сообщили о проведении в столице Бангладеш многотысячного митинга

В субботу, 10 декабря, в столице Бангладеш — городе Дакки — проходит многотысячный митинг против политики премьер-министра Шейх Хасины, участники которого требуют отставки правительства и проведения новых выборов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, протесты возглавляет оппозиционная Националистическая партия Бангладеш (НПБ). Как рассказал представитель партии Захируддин Свапан, главным требованием является отставка премьер министра и роспуск парламента, чтобы нейтральное временное правительство могло провести «свободные и справедливые выборы».

По его словам, к митингу уже присоединились сотни тысяч человек. Однако высокопоставленный сотрудник полиции на условиях анонимности заявил, что толпа протестующих оценивается в 80 тыс. человек.

В полиции также уточнили, что правоохранительные органы находились в режиме готовности на случай беспорядков. На подъездах к городу установлены контрольно-пропускные пункты, меры безопасности усилены.

В марте 2021 года в Бангладеш проходили митинги, которые переросли в беспорядки. Тогда погибли четыре человека. Митинги были приурочены к визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в Дакку. А активисты выражали недовольство притеснениями мусульман в соседней стране.