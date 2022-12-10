В Одессе отключили от электроэнергии всех потребителей

Все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры, отключены от электроэнергии в Одессе. Об этом 10 декабря сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.

«Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры», — говорится в сообщении в социальных сетях.

В компании отметили, что минувшей ночью было уничтожено несколько объектов энергетической инфраструктуры Одесской области.

Кроме Одессы экстренные отключения света происходят в населенных пунктах области. Восстановление поврежденных объектов начнется после согласования с военными, уточнили в энергохолдинге.

Накануне сообщалось, что несколько пенсионерок вышли на акцию протеста против отключений света в Одессе и попытались перекрыть движение.

Также 8 декабря жители Одессы перекрывали движение машин в знак протеста против отключения света. На тот момент электричества в домах протестующих не было уже пять суток.

На Украине констатируют сложную ситуацию с энергоснабжением. Это касается, в частности, Одесской области и Одессы. По данным компании ДТЭК, неизвестно, когда получится вернуться к веерным отключениям по графику, — пока аварийные отключения носят бессрочный характер.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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