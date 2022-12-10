Медведев прокомментировал снос памятников на Украине цитатой Булгакова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине цитатой из романа «Белая гвардия» Михаила Булгакова.

Он предположил, что на месте памятников Пушкину и Суворову будут установлены мемориалы, посвященные украинским гетманам.

«Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман…» — процитировал строки из произведения Медведев 10 декабря в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Украина Лариса Белозир сообщила о сносе памятников Пушкину и Суворову в городе Тульчине Винницкой области. Она выложила фотографии, на которых бюст поэту и конную статую полководца снимают с постаментов.

1 декабря памятник Суворову демонтировали в городе Измаиле Одесской области. За день до этого городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос монумента.

Ранее, 9 ноября, в Одессе осквернили монумент русскому полководцу, написав на нем желтой краской слово «следующий». До этого, 7 ноября, неизвестные осквернили памятник Суворову в Одессе, набросив на него петлю.

11 октября памятник Пушкину был демонтирован в Киеве. Как сообщил соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков, памятник являлся для властей Украины символом «русского мира». Снесенный памятник российскому поэту находился перед зданием национального транспортного университета. При этом в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.