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Турция настояла на предоставлении от США документа о страховке судов с нефтью

«РИА Новости»: Турция настояла на предоставлении от США документа о страховке судов с нефтью
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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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Турция не стала идти на уступки США по итогам переговоров относительно затора нефтяных танкеров в проливах республики, Анкара настаивает на предоставлении документов о страховке судов. Об этом 10 декабря «РИА Новости» сообщил дипломатический источник в Анкаре.

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По его словам, вопрос обсуждали по телефону замглавы МИД Турции Седат Онал и замминистра финансов США Уолли Адейемо.

В ходе разговора представитель турецкой стороны настоял на необходимости предоставления документов о страховке судов и подчеркнул важность гарантий безопасности судоходства и жизни местных жителей в Босфоре.

«В ходе беседы посол Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков (Protection and Indemnity Insurance, P&I) о том, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным», — рассказал собеседник агентства.

Анкара продолжает блокировать движение судов, перевозящих нефть, при отсутствии страховых документов. Морские власти Турции настаивают на том, что это стандартная процедура, обязательная для соблюдения.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не обнаружили связи между задержкой нефтетанкеров у берегов Турции и ограничением цен на российское топливо. При этом она отметила, что Вашингтон поддерживает контакт с Анкарой для скорейшего решения вопроса с поставками.

В тот же день глава американского минфина Джанет Йеллен указала, что США не считают Россию ответственной за проблемы с движением нефтетанкеров через проливы Босфор и Дарданеллы в Турции.

5 декабря газета Financial Times сообщила, что в водах Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. В этот день вступил в силу запрет на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Кроме того, начал действовать потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоносители из РФ на уровне $60 за баррель.

Позднее сообщалось о задержке 26 танкеров из Казахстана у турецких берегов, которые перевозят более 23 млн баррелей нефти.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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