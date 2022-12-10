«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина

По инициативе «Роскосмоса» в сентябре 2022 года было рассекречено личное дело первого советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом говорится в декабрьском номере журнала «Русский космос», опубликованном 10 декабря.

«В сентябре этого года по инициативе «Роскосмоса» с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям», — говорится в публикации.

Поясняется, что в советское время личное дело заводилось на каждого человека при оформлении на учебу или работу. Сам документ в таком случае хранился под грифом «Для служебного пользования» и находился в отделе кадров предприятий. Кроме того, доступа к нему не имел и сам работник.

Однако для военнослужащих личное дело заводили при поступлении в военное училище, а после ухода в запас дело сдавали на хранение в Минобороны.

Теперь же, говорится в публикации, стали известны некоторые подробности жизни Гагарина. Например, первый космонавт получил комсомольский билет в декабре 1949 года, а партийный — в июне 1960-го.

Также сообщается, что Гагарин сначала обучался в аэроклубе, а потом в авиационном училище. После этого он перешел на службу в истребительную авиацию ВВС Северного флота, а затем прошел подготовку в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов).

Кроме того, космонавт имел первую судейскую категорию по баскетболу, отмечается в статье.

Авторы статьи отмечают, что Гагарин не учился в седьмом классе в родном городе Гжатске, так как в 15 лет уехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за недостатка денег в семье.

В конце ноября в столице Таджикистана городе Душанбе состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста Юрия Гагарина. Церемония прошла на территории российско-таджикской школы имени космонавта.

Бронзовый бюст Ю.А. Гагарина, изготовленный скульптором Алексеем Леоновым, был передан в дар таджикской стороне международным благотворительным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при активном содействии посольства России в Таджикистане.

Фондом с 2011 года реализуется проект по установке бюстов и памятников Ю.А. Гагарину как символу диалога между странами и единства народов Земли во имя мирных целей.