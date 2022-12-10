Реклама
Прямой эфир
Армия
В Минобороны рассказали о наступлении российской армии по двум направлениям
Мир
В США заявили о незаинтересованности в победе Украины
Мир
В МИДе указали на прагматичную линию Грузии на фоне призывов пойти против РФ
Армия
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Украинские пленные рассказали о проблемах с продовольствием и снабжением в ВСУ
Мир
В Совфеде предупредили о социальном разрыве в Европе из-за непринятия беженцев с Украины
Мир
В МИД России пообещали помочь в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
Политика
В Совфеде назвали заявления Меркель по Украине подрывающими доверие к переговорам
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников
Экономика
В Херсонской области досрочно начался обмен гривны на рубли
Мир
Полиция Дрездена сообщила о возможном захвате заложников в одном из ТЦ
Спорт
Месси признали лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Нидерландами

«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина

С личного дела Гагарина в архиве Центра подготовки космонавтов сняли гриф секретности
0
Фото: ТАСС
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По инициативе «Роскосмоса» в сентябре 2022 года было рассекречено личное дело первого советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом говорится в декабрьском номере журнала «Русский космос», опубликованном 10 декабря.

Голос из поколения: неизвестная аудиозапись Гагарина раскрывает его как ученого
Защита диплома первого космонавта была тайно зафиксирована на пленку

«В сентябре этого года по инициативе «Роскосмоса» с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям», — говорится в публикации.

Поясняется, что в советское время личное дело заводилось на каждого человека при оформлении на учебу или работу. Сам документ в таком случае хранился под грифом «Для служебного пользования» и находился в отделе кадров предприятий. Кроме того, доступа к нему не имел и сам работник.

Однако для военнослужащих личное дело заводили при поступлении в военное училище, а после ухода в запас дело сдавали на хранение в Минобороны.

Теперь же, говорится в публикации, стали известны некоторые подробности жизни Гагарина. Например, первый космонавт получил комсомольский билет в декабре 1949 года, а партийный — в июне 1960-го.

Также сообщается, что Гагарин сначала обучался в аэроклубе, а потом в авиационном училище. После этого он перешел на службу в истребительную авиацию ВВС Северного флота, а затем прошел подготовку в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов).

Кроме того, космонавт имел первую судейскую категорию по баскетболу, отмечается в статье.

Авторы статьи отмечают, что Гагарин не учился в седьмом классе в родном городе Гжатске, так как в 15 лет уехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за недостатка денег в семье.

В конце ноября в столице Таджикистана городе Душанбе состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста Юрия Гагарина. Церемония прошла на территории российско-таджикской школы имени космонавта.

Бронзовый бюст Ю.А. Гагарина, изготовленный скульптором Алексеем Леоновым, был передан в дар таджикской стороне международным благотворительным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при активном содействии посольства России в Таджикистане.

Фондом с 2011 года реализуется проект по установке бюстов и памятников Ю.А. Гагарину как символу диалога между странами и единства народов Земли во имя мирных целей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022