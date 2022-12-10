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Капитан сборной Аргентины Месси оскорбил нидерландского нападающего на ЧМ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил нападающего команды Нидерландов Ваута Вегорста в ходе четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил 9 декабря аргентинский спортивный телеканал TyC Sports.

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Грубые высказывания Месси позволил себе в ходе интервью.

«На что ты смотришь, глупый? Давай, иди отсюда», — сказал капитан сборной Аргентины неизвестному за кадром. Позднее выяснилось, что адресатом был как раз Вегорст.

Сборная Аргентины победила нидерландцев в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

Месси во время этого матча забил свой 10-й мяч на чемпионатах мира по футболу. Таким образом, футболист сравнялся с Габриэлем Батистутой по числу голов за сборную Аргентины на ЧМ. Кроме того, Месси обошел футболистов Диего Марадону и Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионатах мира.

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