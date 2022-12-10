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Аналитик Кларк: победа Украины может привести к ядерной войне с Россией

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Вашингтон не заинтересован в победе Украины в конфликте с Россией, поскольку это может привести к ядерной войне с Москвой, заявил американский аналитик Брайан Кларк в статье 19FortyFive от 10 декабря.

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По его словам, США хочет наладить с Россией стабильные отношения, однако в случае победы Украины это станет практически невозможно.

Он отметил, что цели Вашингтона больше не совпадают с целями украинского президента Владимира Зеленского, который хочет полностью вернуть территории страны.

Россия заявила, что может использовать ядерное оружие для защиты своих земель, а администрация американского лидера Джо Байдена стремится этого избежать, подчеркнул Кларк.

По его мнению, США стоит пересмотреть свою стратегию по поводу поддержки Украины и убедиться в том, что конфликт не перерастет в ядерную войну. Он отметил, что полное восстановление суверенитета Украины не стоит возможной угрозы ядерной войны, а сотрудничество с Россией более ценно. В связи с этим Кларк призвал Вашингтон повлиять на Киев, чтобы ослабить его ожидания и расположить к мирным переговорам.

7 декабря президент России Владимир Путин указал на нарастание угрозы ядерной войны, отметив при этом, что РФ рассматривает такое оружие лишь как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара. Он напомнил о стратегии применения средств защиты. Глава государства подчеркнул, что Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, если это потребуется.

18 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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