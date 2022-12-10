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Карта спецоперации на Украине 10 декабря

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска уничтожили более 30 украинских военных на купянском направлении. Кроме того, ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

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Он также сообщил, что российские подразделения продолжили наступление на донецком направлении, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов.

ВС РФ также сорвали две контратаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожено до 60 украинских военных. Были сорваны атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожено до 40 украинских военных.

Конашенков добавил, что российские войска уничтожили американскую РЛС AN/TPQ-36 и машины РСЗО «Град» на огневых позициях в ДНР. Также средствами ПВО за сутки были уничтожены четыре БЛА в ДНР и сбиты десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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