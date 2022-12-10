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Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с евромайданом на Украине

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила 10 декабря попытку государственного переворота в Германии с евромайданом на Украине.

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Она напомнила, что евромайдан поддержали как минимум три немецких политика — бывшие главы МИД ФРГ Йошка Фишер и Гидо Вестервелле, а также действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который «встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году и вел посреднические переговоры с путчистами и узурпаторами в те месяцы».

Так, дипломат задалась вопросом, не являлось ли это со стороны Германии в то время поддержкой того же самого госпереворота, который внутри своей страны власти ФРГ «так стремительно и жестко подавили?».

«Захват конституционных органов власти, к которым относятся парламент, суды, территориальные и национальные органы исполнительной власти, ультраправыми радикалами — это попытка переворота или нет? Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идет об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état [госпереворота] можно говорить сейчас с этими «рейхсбюргерами»?» — заключила Захарова в своем Telegram-канале.

7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.

По информации агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года.

По последним данным, в Германии выдали уже ордера на арест 23 подозреваемых по делу о госперевороте. Среди них гражданка РФ.

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