СК проверит информацию об избиении первоклассника учительницей в Чите

Следователи проверят работу одной из школ Читы после публикации в соцсетях видео с нападением учительницы на первоклассника. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) РФ по Забайкальскому краю.

Будет проведен опрос руководства школы, преподавателей, учеников и их родители. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее в Telegram-канале телеканала «Забайкалье» было опубликовано видео, сделанное ученицей одной из школ Читы. На кадрах, как утверждается, запечатлен конфликт, в ходе которого учительница группы продленного дня избила первоклассника.

На видео виден только потолок, так как снимавшая девочка побоялась направить камеру на учителя. Однако слышен крик первоклассника и слова о том, что ему больно и просьбы к педагогу прекратить. Как рассказали другие ученики, ставшие свидетелями этого инцидента, учительница сильно толкнула первоклассника, после чего он ударился подбородком о парту.

По словам учеников и их родителей, этот педагог регулярно кричит на первоклассников и применяет жестокие методы воспитания.

8 ноября стало известно, что учитель избил школьника в Дзержинске. Он нанес несколько ударов и повалил мальчика на пол. После инцидента педагог уволился.