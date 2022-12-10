Композитор Артемьев рассказал о самочувствии после госпитализации
Композитор Эдуард Артемьев, госпитализированный несколько дней назад в больницу, сообщил о своем состоянии.
«Лучше себя чувствую», — приводит ТАСС слова Артемьева в субботу, 10 декабря.
Накануне источник «Известий» сообщил, что Артемьев попал в московскую больницу. У него — двусторонняя пневмония.
За несколько дней до этого у композитора диагностировали коронавирус. Обследование показало 30% поражения легких. Ситуация осложняется многочисленными хроническими заболеваниями сердца: у 85-летнего Артемьева порок сердца и сердечная недостаточность.