ФРГ больше всех потеряла из-за антироссийской политики. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были необходимы для укрепления Украины.

«Именно ФРГ пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе с треском «вылетев в трубу» с «Северным потоком – 2». И всё ради чего? Чтобы «укрепить» Украину, чья экономика сейчас находится на внешнем жизнеобеспечении?» — написал Слуцкий в Telegram-канале 9 декабря.

Он добавил, говоря о Меркель, что неприятнее разочарования в политиках — только разочарование в казавшихся раннее надежными партнерах.

На прошлой неделе Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях. Как уточнил глава государства, ему казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, несмотря на то, что Берлин поддерживал украинскую сторону.

Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, обратил внимание на то, что слова Меркель лишь подтверждают ответственность западного альянса за переход кризиса на Украине в военную фазу.