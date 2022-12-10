Пассажирам авиакомпаний ЕС могут позволить отказаться от авиарежима с появлением 5G

«Режим полета» на смартфонах во время полетов может уйти в прошлое с появлением 5G — пятого поколения мобильной связи, сообщил портал Android Authority.

По его данным, в настоящее время эту меру обсуждает Еврокомиссия (ЕК). В случае ее одобрения пассажиры авиакомпаний во время полета смогут свободно использовать свои устройства по своему усмотрению, не переводя их в авиарежим.

«Если новая мера вступит в силу, авиапассажирам в ЕС может быть разрешено отказаться от «режима полета» и использовать 5G для потоковой передачи контента, доступа к приложениям и даже для совершения телефонных звонков», — говорится в сообщении.

Новые правила могут вступить в силу летом следующего года. Если ЕК решит оставить авиарежим в прошлом, то Евросоюз должен будет подготовить авиакомпании к соответствующим изменениям до 30 июня.

Портал напомнил, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила пассажирам пользоваться смартфонами во время полетов еще в 1991 году из-за опасений возникновения помех, способных повлиять на безопасность полетов. Отмечалось, что сотовые телефоны могут мешать работе навигационных систем самолета.

Теперь же авиакомпании в Европе при одобрении этой инициативы смогут использовать специальное сетевое оборудование для маршрутизации звонков, текстовых сообщений и данных через спутниковую сеть. Указано, что эта новая технология позволит подключить самолет к наземной мобильной сети.

3 ноября стало известно, что в России впервые было произведено подключение базовой станции 5G к ядру сети через спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») протестировали работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геостационарный спутник связи.

В мае прошлого года в «Ростехе» заявили, что пилотные зоны 5G с отечественным наполнением могут быть запущены в России в 2023 году. Сообщалось, что в России определяется пул компаний, которые смогут разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений: базовые станции, цифровые платформы, технологическое ядро комплекса и др.