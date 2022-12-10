В США назвали голодомор средством «установления контроля» над Украиной в СССР

Член палаты представителей США Марси Каптур заявила в ходе выступления в конгрессе, что в 1930-х годах советские власти якобы устроили голодомор на Украине, чтобы установить «политический контроль» над Киевом.

«Я выражаю солидарность с народом Украины и президентом страны Владимиром Зеленским, который недавно почтил память более 14 млн своих соотечественников, умерших во время голодомора — массового голода, специально устроенного Советским Союзом в начале 1930-х годов с целью подавления Украины и установления над ней политического контроля», — сказала Каптур. Ее высказывание приводит RT.

Он добавила, что в те времена советские власти якобы использовали продовольствие в качестве оружия. На сегодняшний день, по мнению конгрессвумен, этим якобы занимается и Россия. Каптур призвала продолжать оказывать поддержку Украине.

Голод 1932–1933 годов на Украине был признан геноцидом американским сенатом конгресса США в 2018 году. Ответственными за это они указали Иосифа Сталина и его окружение.

В 2022 году признать голодомор геноцидом захотели и в Германии. 25 ноября посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что эта инициатива со стороны ряда депутатов парламента Германии является антиисторической и противоречащей фактам. Он подчеркнул, что, согласно историческим документам, из-за голода, поразившего обширные районы СССР в 1932–1933 годах, погибло более 7 млн человек, в том числе около 2,5 млн в российской части страны и 1,5 млн на территории Казахстана.

По словам Нечаева, тогда голод имел массовый и неизбирательный характер. Посол пояснил, что население Украины само по себе всегда было многонациональным, как и состав советской власти. В связи с этим обвинения руководства СССР в ненависти именно к населению Украины являются абсурдными, указал он.