Белорусские пограничники нашли в тяжелом состоянии беженца из Сирии на границе с Латвией
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- Белорусские пограничники нашли в тяжелом состоянии беженца из Сирии на границе с Латвией
Латвийские силовики вытеснили беженца из Сирии на территорию Белоруссии, его обнаружили пограничники республики в тяжелом состоянии. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе погранкомитета страны.
«8 декабря на белорусско-латвийской границе пограничным нарядом обнаружен мужчина восточной внешности в бессознательном состоянии. При себе у него была копия паспорта гражданина Сирии. ‹...› Установлено, что латвийские силовики вытеснили иностранца на белорусскую территорию», — говорится в сообщении.
Белорусские пограничники оказали беженцу первую помощь и передали медикам. Он был госпитализирован с признаками истощения и обморожения. Также сообщается, что врачи диагностировали у мужчины сахарный диабет, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
С 2021 года на границе Латвии и Белоруссии действует режим ЧС из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов. Известно, что правительство Латвии продлило его действие до 10 февраля 2023 года.
23 ноября погранслужба Белоруссии обнаружила мертвого мужчину «африканской внешности» вблизи заграждений на границе с Польшей. Тело иностранца находилось возле калитки, предназначенной для миграции животных.
По данным белорусской погранслужбы, с начала текущего года это уже пятая смерть на границе с Польшей. Так, 19 ноября возле границы с Польшей белорусские пограничники обнаружили тело беженца из Ирака.