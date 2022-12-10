В РФ хотят убедиться в отсутствии угрозы из-за биоисследований в постсоветских странах

России важно убедиться в отсутствии угрозы для страны в связи с проводимыми биологическими исследованиями на постсоветском пространстве, заявил 10 декабря в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Он отметил, что Москве необходимо убедиться в безопасности ведущихся в непосредственной близости от российских границ биологических исследований, особенно тех, которые проводятся совместно с США и другими странами НАТО.

«На фоне разоблачения военно-биологической активности США и их сателлитов на Украине уделяем повышенное внимание сотрудничеству по этой проблематике со странами постсоветского пространства, включая государства Закавказья», — заявил Гончар.

По его словам, Армения конструктивно воспринимает продвигаемые Россией инициативы по формированию правовой базы сотрудничества по биобезопасности на двусторонней основе, а также в рамках ОДКБ и СНГ. Он отметил, что в марте стороны провели полезные межведомственные консультации по биологической безопасности, на которых, в частности, армянским партнерам были продемонстрированы российские наработки в области медико-биологической безопасности.

«Видим, что в Ереване готовы наращивать кооперацию с российскими коллегами, включая изучение опыта законодательного регулирования, совершенствование инфраструктуры, подготовку и повышение квалификации кадров, совместное производство вакцин и медико-технического оборудования», — сообщил дипломат.

Если говорить о сотрудничестве в области биологической безопасности с Азербайджаном, то Россия рассчитывает на более активное взаимодействие, отметил Гончар.

«Это полностью идет в русле подписанной нашими лидерами декларации о союзническом взаимодействии, где зафиксировано, что стороны изучат возможности налаживания сотрудничества в области биологической безопасности. Такой диалог отвечает интересам как Москвы, так и Баку», — добавил он.

Дипломат также рассказал о взаимодействии с Грузией по этому вопросу. По его словам, Москва всё еще ожидает ответа от Тбилиси на запрос о посещении российскими экспертами Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара «с целью убедиться в том, что на его базе не ведется никаких закрытых военно-биологических исследований».

В начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. Сообщается, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Резолюцию российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН тогда же, 2 ноября. Помимо создания специальной комиссии в документе предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Пентагон финансировал более 30 лабораторий на Украине. Он уточнил, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия и тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, в марте. По данным ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.