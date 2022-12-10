Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Три человека погибли в результате столкновения автомобилей в Оренбургской области, сообщили 10 декабря в пресс-службе управления МВД РФ по региону.
Авария произошла на 628-м км автодороги Казань – Оренбург – Акбулак — граница с Республикой Казахстан.
«В результате ДТП три человека погибли. Сотрудники полиции на месте происшествия выясняют все обстоятельства», — сообщили в ведомстве.
9 декабря автомобиль «УАЗ Профи» и грузовой автомобиль Volvo столкнулись на федеральной трассе в Удмуртии. Водитель первого авто скончался. Известно, что спасателям пришлось производить деблокировку зажатого в результате столкновения водителя УАЗ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.