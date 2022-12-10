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Украинские боевики нанесли ракетный удар по Горностаевке в Херсонской области

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Фото: flickr.com
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Горностаевка в Херсонской области. Об этом сообщил 10 декабря журналистам представитель оперативных служб.

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«В 5:40 мск ВСУ выпустили по населенному пункту Горностаевка четыре ракеты [из реактивной системы залпового огня] HIMARS и четыре снаряда ствольной артиллерии», — рассказал он.

По его данным, все ракеты HIMARS были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.

6 декабря украинские войска обстреляли город Таврийск в Херсонской области. По словам местных жителей, в тот день прогремело не менее 10 взрывов. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия ударов ВСУ по городу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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