Водитель «УАЗ Профи» погиб в ДТП с фурой в Удмуртии
Один человек погиб в результате произошедшего в пятницу, 9 декабря, ДТП на федеральной трассе в Удмуртии. Об этом сообщили в местном издании удмуртского города Глазов со ссылкой УГИБДД МВД по республике.
Авария произошла в Малопургинском районе. На трассе столкнулись автомобиль «УАЗ Профи» и грузовой автомобиль Volvo. Водитель первого авто получил смертельную травму. Известно, что спасателям пришлось производить деблокировку зажатого в результате столкновения водителя УАЗ.
Обстоятельства аварии выясняются.
8 декабря три грузовика столкнулись на трассе Тюмень – Екатеринбург в Свердловской области. Известно, что водитель автомобиля Freightliner отвлекся от управления и допустил выезд на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовиком Iveco и по касательной задел грузовик MAN.
В результате аварии погиб водитель Iveco, который перевозил сахар из Екатеринбурга в Сургут. По факту ДТП проводится проверка.