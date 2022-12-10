Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы выросла до 50 кв. м
Площадь пожара в усадьбе в центре Москвы увеличилась до 50 кв. м.
По данным «Известий», пожар локализован. Также известно, что обрушение перекрытий, возникшее из-за возгорания, произошло на площади 40 м.
Пожар в здании усадебного комплекса конца XVII века в Малом Знаменском переулке разгорелся утром в субботу. В МЧС сообщили о возгорании межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком.
Известно, что под обрушение перекрытий попал пожарный. По данным «РИА Новости», спасатель получил ушибы плечевых суставов и шеи, он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.