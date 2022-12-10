Американский журналист Грант Уол умер во время освещения ЧМ-2022

Американский журналист CBS Sports Грант Уол умер во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 9 декабря сообщает CBS News.

Отмечается, что Уол потерял сознание на стадионе во время матча четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов. Однако медики не смогли его реанимировать.

Как сообщает издание TMZ Sports, журналист скончался в результате сердечного приступа.

При этом семья Уола не согласна с названной причиной смерти. По словам его брата Эрика, журналист был полностью здоров.

Брат погибшего выразил уверенность в том, что Гранта Уола могли убить. Он отметил, что за несколько дней до смерти журналиста задержали за ношение футболки с радугой.

«Меня зовут Эрик Уол. Я брат Гранта Уола. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат только что умер. Считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи», — заявил Эрик Уол в видеообращении в своем Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).