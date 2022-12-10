Постпред Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении украинского оружия

Москва не оставит без внимания возможное участие Вашингтона в организации ударов по территории РФ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании международного Совета Безопасности (СБ) в пятницу, 9 декабря.

По его словам, у России есть основания полагать, что специалисты США контролировали использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также предоставили данные со своих военных спутников для наведения установок.

Более того, продолжил Небензя, модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» тоже наводились с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS, прежде чем осуществить провокацию на стратегических аэродромах Дягилево и Энгельс.

«Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — заключил российский постпред.

В этот же день газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что власти США заняли более лояльную позицию по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские объекты, если при этом Киев не использует импортную боевую технику.

7 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон никогда не призывал Киев наносить удары по территории России, добавив, что украинские власти вправе принимать такие решения самостоятельно.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Впоследствии, 8 декабря, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО знало о подготовке и реализации атак на военные аэродромы РФ. Так, он уличил американскую корпорацию Raytheon Technologies в сотрудничестве с украинским конструкторским бюро «Луч» при усовершенствовании советских беспилотников. Благодаря этому дроны были переоборудованы в полноценное ударное средство с дальностью действия до 1000 км и возможностью GPS-наведения на цель.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Украины в связи с проведением РФ спецоперации по защите гражданского населения Донбасса. Решение о начале СВО было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне регулярных обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

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