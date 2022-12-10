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Премьер Греции пообещал ЕС помочь стать независимым от газа из России

Премьер Греции Мицотакис: Афины могут помочь Европе стать независимой от российского газа
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Греция, ведущая активные разработки в местах скопления газа, может поспособствовать тому, чтобы Европа перестала зависеть от иностранных ресурсов. Такое заявление 9 декабря сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе саммита стран Средиземноморской группы EuroMed, трансляцию которого вел телеканал ERT.

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По словам греческого лидера, Афины вместе с Кипром ведут активные разработки в бассейне Восточного Средиземноморья, что могло бы помочь Европе собственным природным газом.

«Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов, к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса, и в сочетании с важными месторождениями, которые уже были обнаружены на Кипре, в Израиле и Египте, мы можем внести свой вклад в то, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа быстрее, возможно, чем мы предполагали», ― отметил Мицотакис.

Помимо этого, премьер-министр Греции предупредил европейские страны не устанавливать строгие фискальные цены, особенно в связи с надвигающейся рецессией в регионе.

Ранее, 2 декабря эксперт назвал начало зимы причиной роста цен на газ в Евросоюзе. Также безветренная погода приводит к меньшей выработке электроэнергии ветряными мельницами. Это, в свою очередь, вынуждает европейские страны начинать забор газа из своих подземных хранилищ газа (ПХГ)

До этого, 24 ноября, газета Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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