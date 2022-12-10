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Активист уличил ВСУ в переброске САУ и БТР через Николаев в Донбасс

РИА Новости: ВСУ перебрасывают через Николаев САУ «Гвоздика» и БТР
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Фото: AP Photo/Rodrigo Abd
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают боевую технику из Одессы в Донбасс через Николаев. Таким предположением в субботу, 10 декабря, поделился с «РИА Новости» координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

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«Моя агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр город <...> Также через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой», — сообщил он.

Кроме того, активист поделился снимками, на которых запечатлен поезд, нагруженный САУ «Гвоздика». К орудиям прикреплены прямоугольники желтого цвета — отличительный знак ВСУ. На другом фото можно увидеть перегон бронетранспортеров по одной из городских автодорог.

В заключение собеседник агентства упомянул о работе нескольких ремонтных предприятий в Николаеве, на базе которых, по его мнению, могут чинить поврежденную технику для возвращения на фронт.

6 декабря появилась информация о том, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов. Отмечается, что, вопреки заявлению Киева, украинские военные испытывают серьезные проблемы со снабжением.

Накануне сотрудники полиции обнаружили оружейный схрон ВСУ в Мелитополе. Из тайника извлекли гранаты, автоматы, пистолеты, ружья, патроны, а также обмундирование украинской армии и перебитые автомобильные номера.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

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