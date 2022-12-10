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Politico узнала об отсутствии решения у США о передаче Украине БПЛА

Politico: Пентагон до сих пор не принял решение о передаче Украине БПЛА MQ-9 Reaper
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Фото: Global Look Press/Noah Wulf
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Руководство Военно-воздушных сил США (ВВС США) с марта не может договориться с Пентагоном насчет возможных поставок Украине беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Об этом 9 декабря сообщило издание Politico.

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Разговоры о поставках Украине Reaper начались еще в марте этого года. Аргументы ВВС были в том, что Киеву можно было бы отправить старую технику, которую в течение многих лет до этого пытались утилизовать.

Освобождение от старых версий MQ-9 Reaper дало бы ВВС возможности и деньги для развития новых технологий и эксплуатации передовой техники. Однако американский конгресс каждый раз блокировал решение по беспилотникам.

Идея вызвала опасения в Пентагоне из-за предоставления «чувствительных технологий» Украине с угрозой того, что БПЛА будут впоследствии сбиты и окажутся в руках противника.

В результате решение по этому вопросу буксовало на протяжении долгого времени в отличие, например, от поставок артиллерии и ракетных комплексов большой дальности.

Инициатива встретила расхождения и среди представителей американского Сената. Например, сенатор от штата Айова экс-офицер ВС США Джони Эрнст заявила о необходимости форсировать решение по беспилотникам для Украины.

«Мы должны устроить русским кровавый ад через украинцев, чтобы они не смогли высунуть голову и вернуться через 5–10 лет», ― подчеркнула сенатор.

Она также связала вопрос с БПЛА с сомнениями администрации президента США Джо Байдена о поставках Киеву ракет большей дальности из-за риска атак по территории России.

Ранее в этот день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Поставки включат в себя боеприпасы для HIMARS, 80 тыс. снарядов натовского калибра 155 мм и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

В то же время замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны-поставщики оружия Киеву внимательнее следить за тем, что в дальнейшем происходит с оружием. Причиной тому стали свидетельства о том, что получаемое Украиной оружие в дальнейшем перепродается на черном рынке и поступает бандитов и террористов.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники Киеву на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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