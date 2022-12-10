Скончался известный американский авиатор Джозеф Киттингер

Отставной полковник ВВС США Джозеф Киттингер ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило издание американского Минобороны Stars and Stripes.

Причиной смерти военного стал рак легких.

Будучи капитаном ВВС, он принимал участие в проекте «Эксельсиор», команда которого проводила испытания многоступенчатой парашютной системы. В 1960 год Киттингер совершил прыжок с парашютом с высоты более чем 31 км. В свободном падении он набрал скорость 988 км/ч, близкую к скорости звука (1193 км/ч).

Этот рекорд был побит лишь в 2012 году австрийским скайдайвером Феликсом Баумгартнером.

Впоследствии Джозеф Киттингер принимал участие во Вьетнамском конфликте. В мае 1972 года его самолет сбили над деревней Тай Нгуен на севере страны, после этого служащий провел 11 месяцев в тюрьме «Ханой Хилтон», где подвергался пыткам.

В 1978 году Киттингер ушел в отставку и поселился в Орландо, штат Флорида. Жители города считали полковника местной знаменитостью и даже назвали парк в его честь.